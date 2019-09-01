نيجيرفان بارزاني والدليمي يبحثان خطوات اجراء التعداد السكاني

اربيل (كوردستان 24)- تباحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع وزير التخطيط العراقي نوري صباح الدليمي الخطوات والاستعدادات لإجراء التعداد العام للسكان المزمع اجراؤه في العراق عام 2020.

وجاء ذلك، اليوم الخميس، خلال استقبال نيجيرفان بارزاني لنوري الدليمي في اربيل.

وبحث الجانبان الخطوات والاستعدادات لإجراء التعداد العام للسكان في العراق، وأهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان والأطراف الدولية في هذه العملية.

وأكد رئيس الإقليم على اهمية استقدام رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى العراق وإقليم كوردستان.

واعتبر ان تقديم التسهيلات للاستثمارات الأجنبية وتوفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص من الأولويات الضرورية.

واكد بارزاني على ان نمو وتقدم الاقتصاد في العراق وإقليم كوردستان والمستقبل الأفضل للوضع الاقتصادي للبلد، بحاجة إلى سياسة وإعادة تنظيم وبرامج أفضل للإدارة واتخاذ خطوات أكثر فاعلية.

من جهة اخرى تباحث الجانبان حول إعداد مشروع قانون الموازنة العراقية العامة لعام 2020، وعملية إعادة إعمار المناطق المتضررة من حرب الإرهاب، خصوصا محافظة نينوى.

سوار أحمد