"لغم عُمالي" يودي بحياة مقاتل في البيشمركة شمال شرق أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أودى انفجار لغم زرعه مسلحو حزب العمال الكوردستاني، بحياة مقاتل في قوات البيشمركة وجرح آخر شمال شرق أربيل، بحسب ما أفاد مراسل كوردستان 24.

وهذا أحدث اعتداء تتعرض له البيشمركة من قبل حزب العمال الكوردستاني في المناطق الحدودية النائبة ضمن حدود إقليم كوردستان بعد هجمات مماثلة أوقعت ضحايا.

ووقع الانفجار الأخير يوم أمس في قرية "سنكا" الواقعة بين منطقتي "قوبي هاجر" و"بيركم" ضمن منطقة سيدكان التابعة لبلدة سوران في أقصى الشمال الشرقي لأربيل.

وقال مراسل كوردستان 24، إن اللغم انفجر بينما كان عنصرا البيشمركة يستقلان سيارة من طراز نيسان في المنطقة، وهو ما أكدته أيضاً مصادر محلية.

ونُقل منتسب البيشمركة المصاب إلى المركز الصحي في سيدكان، بعد أن أصيب بجروح بالغة. ولم ترد على الفور أي تفاصيل أخرى.

وسبق أن هاجم حزب العمال الكوردستاني قوات البيشمركة في منطقة جمانكي في دهوك، وهو ما جوبه بسيل من الإدانات العالمية ضد الحزب.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد طالبت حزب العمال مراراً بمغادرة أراضي الإقليم التي باتت مسرحاً لأعمال العنف بينه وبين الدولة التركية.

ولا يزال حزب العمال الكوردستاني يرفض دعوات حكومة إقليم كوردستان وغالباً ما ينتهك قوانينها ويهاجم الأجهزة الرسمية في الإقليم.