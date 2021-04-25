بينهم وزير الصحة.. إحالة ثلاثة مسؤولين عراقيين للتحقيق على خلفية حريق "ابن الخطيب"

أربيل (كوردستان 24)- احالت الحكومة العراقية اليوم الأحد، ثلاثة مسؤولين عراقيين الى التحقيق، وذلك على خلفية الحريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب ببغداد واسفر عن وقوع عشرات الضحايا.

وترأس رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، جلسة استثنائية تقرر فيها إجراء تحقيق في حريق ابن الخطيب برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي، وعضوية كل من : وزير التخطيط، ووزير العدل، رئيس هيئة النزاهة، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وممثل عن مجلس النواب/ عضو مراقب، وتحديد المسؤولين ومحاسبتهم.

كما قرر أيضا سحب يد وزير الصحة، ومحافظ بغداد، ومدير عام دائرة صحة الرصافة، وإحالتهم إلى التحقيق.

واشار البيان إلى أن التحقيق ينبغي ان يُنجز خلال خمسة أيام، ويقدم التقرير أمام مجلس الوزراء، ويمكن الاستعانة بخبراء في مجال الداخلية والصحة.

واندلع حريق فجر الأحد في الطابق المخصص للإنعاش الرئوي في مستشفى ابن الخطيب والناتج عن انفجار عبوة أكسجين، اسفر عن وقوع 82 ضحية و110 جريحا.

وعبر قادة كوردستان عن استعداد مستشفيات الاقليم لاستقبال المصابين جراء الحريق. وقال رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني إن حكومة الإقليم مستعدة لتقديم جميع أشكال المساعدة اللازمة، ولا سيما في مجال الصحة، واستقبال المصابين أو أي مساعدة أخرى تخفف من المعاناة.

سوار احمد