نيجيرفان بارزاني وأردوغان يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة والتحديات الأمنية

أربيل (كوردستان 24)-أجرى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت (7 آذار 2026)، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والتحديات الخطيرة الناجمة عن الحروب والتوترات المتصاعدة.

وخلال الاتصال، سلّط الجانبان الضوء بشكل مفصل على التطورات الإقليمية والتداعيات الأمنية التي أفرزتها الصراعات الجارية، مؤكدين أن استمرار تصاعد التوترات يشكّل تهديداً حقيقياً للاستقرار في الحاضر والمستقبل. وشددا على ضرورة اعتماد الحلول السياسية لمنع اتساع رقعة النزاعات وحماية شعوب المنطقة من ويلات الحروب.

من جانبه، أعرب الرئيس أردوغان عن شكره وتقديره الخاص لرئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مشيداً بدوره الإيجابي والفاعل في دعم جهود السلام في تركيا، مؤكداً أن هذه المواقف تمثل عاملاً أساسياً في ترسيخ التعايش وتعزيز الاستقرار وتقليل التوترات في المنطقة.

بدوره، أكد الرئيس نيجيرفان بارزاني أن إقليم كوردستان سيواصل، كما في السابق، العمل من أجل تعزيز الاستقرار في المنطقة، ودعم جميع المبادرات السلمية والحوار الهادف إلى حل الخلافات، بما يضمن حماية أمن ومصالح شعوب المنطقة.