نيجيرفان بارزاني وإيمانويل ماكرون يشددان على ضرورة حماية الاستقرار في المنطقة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)-تلقى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت 7 آذار 2026، اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون.

جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعيات الحرب؛ حيث أعرب الجانبان عن قلقهما العميق إزاء مخاطر تصاعد التوترات، واتفقا على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمنع اتساع رقعة الصراع، بما يضمن استعادة السلم والأمن لشعوب المنطقة.

وفي محور آخر من المباحثات، استعرض الجانبان علاقات فرنسا مع العراق وإقليم كوردستان واستمرار التعاون المشترك بينهما، مؤكدين على أهمية تعزيز أواصر الصداقة المتينة التي تجمع الطرفين، والتي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب نيجيرفان بارزاني عن شكره وتقديره للرئيس ماكرون ولفرنسا على دورهما الريادي في الدعم المتواصل لإقليم كوردستان والعراق، لا سيما في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تجنيب المنطقة مخاطر الحروب والأزمات.