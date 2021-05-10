إصابات جديدة بين "عراقيي الهند" والصحة تؤكد: لا يمكننا تمييز السلالات

أربيل (كوردستان 24)- أفادت السلطات الصحية العراقية الاثنين بتسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا بين الرعايا العائدين من الهند.

واستقبل مطار بغداد الدولي يوم السبت الرحلة الاستثنائية الثانية الخاصة بإجلاء الرعايا العراقيين في الهند. وكان على متن الطائرة 400 مسافر بينهم 100 مواطن من إقليم كوردستان.

ونقلت صحيفة الصباح المملوكة للدولة عن مسؤول العلاقات الخارجية في الخطوط الجوية العراقية حسن جليل قوله إن "الدوائر الصحية في البصرة وذي قار سجلت إصابات جديدة بفيروس كورونا للعائدين من الهند".

وأخضعت السلطات العراقية جميع العائدين من الهند لحجر صحي لمدة 14 يوماً خشية إصابتهم بالسلالة الهندية من فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال مصدر طبي في دائرة صحة ذي قار إنه "تم فرض الحجر الصحي على 18 مواطناً عائداً من الهند بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا بين عدد منهم".

وتابع "الإصابات التي ظهرت ما زالت لم تعرف هل هي السلالة الهندية أم القديمة”.

وفي البصرة، سجلت دائرة الصحة 13 إصابة بفيروس كورونا، بصفوف العائدين من الهند مؤخراً من أصل 32 وصلوا المحافظة الجنوبية.

وفي الآونة الأخيرة، أكد مدير الصحة العامة الدكتور رياض الحلفي عدم القدرة حالياً على التمييز بين السلالة الهندية والسلالة الأولى للوباء.

وقال الحلفي للتلفزيون الرسمي "تم تشخيص الحالات الموجبة للعائدين من الهند وتم التحفظ عليها ومتابعتها وخلال 14 يوماً يمكنهم الخروج".

يأتي هذا في وقت تسلم فيه العراق دفعة جديدة من لقاح فايزر تتضمن 50 ألف جرعة. ونُقلت الجرعات بواسطة برادات الشركة العامة لتسويق الأدوية الى نقاط التلقيح في المحافظات وإقليم كوردستان، وفق ما أعلنته وزارة الصحة يوم الأحد في بيان تلقته كوردستان 24.

وسبق أن قال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر إن "الإقبال على (أخذ) اللقاحات خلال الأيام القليلة الماضية شهد تصاعداً ملحوظاً".

وسجل العراق لغاية الآن أكثر من مليون إصابة مؤكدة بالوباء منها ما يربو على 16 ألف حالة وفاة. ومن بين 40 مليون نسمة لم يتلق اللقاح سوى 400 ألف شخص.