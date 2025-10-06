طقس العراق.. أجواء صحوة وانخفاض في درجات الحرارة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضاً في درجات الحرارة نهاية الأسبوع الحالي.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الاثنين 6 أيلول 2025، أن "غداً الثلاثاء سيكون الطقس صحواً على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الثلاثاء في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 34، دهوك 32 وأربيل 36، كركوك والانبار ونينوى 37، صلاح الدين 38، بغداد وكربلاء المقدسة 39، وديالى وواسط وبابل وميسان والنجف الاشرف والمثنى وذي قار والبصرة40، والديوانية41".

وأشار إلى، أن "طقس ليوم الأربعاء سيكون صحواً على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

واوضح ان "الطقس ليومي الخميس والجمعة سيكون صحواً على العموم، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية، وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".