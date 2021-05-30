قانون عراقي يمنح الفلسطينيين حقوق المواطن باستثناء الجنسية

أربيل (كوردستان 24)- قرر البرلمان العراقي، منح الفلسطينيين المقيمين في البلاد، الحقوق التي يتمتع بها المواطن الأصلي، باستثناء الجنسية.

وبحسب هذا القانون فإنه سيتم التعامل مع الفلسطيني المقيم في العراق لمدة 10 سنوات، كمعاملة اي مواطن عراقي في الحقوق والواجيات.

ويستثني القانون الفلسطينيين من الجنسية العراقية ومشاركته في الانتخابات ترشيحا وتصويتا، للحفاظ على حقه بالعودة إلى وطنه.

وبحسب تقارير، فإن نحو 3500 فلسطيني يعيشون في العراق موزعون في بغداد وإقليم كوردستان.

سوار احمد