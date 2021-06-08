اقتصاد

بـ"جاذبية استثمارية".. إقليم كوردستان يدشن مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية

جدد وزير المالية استعداد إقليم كوردستان لتنفيذ الاتفاق بين الجانبين
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إقليم كوردستان يعمل على تنويع مصادر اقتصاده - صورة إرشيفية
إقليم كوردستان يعمل على تنويع مصادر اقتصاده - صورة إرشيفية
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أربيل (كوردستان 24)- قال وزير المالية والاقتصاد آوات جناب الثلاثاء إن إقليم كوردستان يتجه للتعافي مع دخوله مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية.

وأدلى آوات جناب بهذا التصريح خلال لقائه اثنين من كبار المسؤولين الاقتصاديين الأمريكيين لدى بغداد وأربيل، بحسب بيان لوزارة المالية.

وتكافح حكومة إقليم كوردستان لتطبيق برنامج عملها الطموح الذي يركز على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات.

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل آوات جناب كلاً من الملحق في وزارة الخزانة الأمريكية في العراق خالد لوم، ورئيسة القسم الاقتصادي في القنصلية الأمريكية العامة في أربيل ليزا بودونلي.

وذكرت وزارة المالية على صفحتها الرسمية في فيسبوك، أن الجانبين تباحثا حول آخر المستجدات فيما يتصل بالاتفاق بين الإقليم وبغداد.

وجدد وزير المالية استعداد إقليم كوردستان لتنفيذ الاتفاق بين الجانبين، وقال "تتجه كوردستان نحو مرحلة جيدة من التنمية الاقتصادية".

وأشار إلى أن إقليم كوردستان سيعمل على تنويع مصادر اقتصاده.

إلى ذلك ذكر سمير هورامي المتحدث باسم نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان أن أربيل أبلغت بغداد بالتزامها التام بقانون الموازنة العامة.

وقال هورامي "قلنا للجانب العراقي إننا سنطبق الالتزام الذي نص عليه قانون الموازنة".

وأضاف أن وفد إقليم كوردستان عقد اجتماعاً مع وزير النفط العراقي "ولم تتبق أي مشاكل كبيرة ونحن بانتظار أن تنفذ الحكومة الاتحادية ما عليها من التزامات".

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