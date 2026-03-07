آرتي بنك يعلن عن مبادرة للمستفيدين من مشروع "حسابي

منذ ساعة

اربيل (كوردستان24) -أعلن "آرتي بنك" (RT Bank) عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تسهيل إجراءات سحب الأموال والخدمات المصرفية، سعياً منه لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وبشكل خاص المستفيدين من مشروع "حسابي".

وفي تصريح خاص لقناة "كوردستان 24"، صرح فريق "آرتي بنك" اليوم السبت، 7 آذار 2026، أنه اعتباراً من اليوم وحتى نهاية الشهر الجاري، سيتم إعفاء جميع حاملي البطاقات المصرفية التابعة للبنوك الأخرى من أي عمولة عند استخدامهم لأجهزة الصراف الآلي (ATM) الخاصة بـ "آرتي بنك".

ويشمل هذا القرار جميع الأفراد الذين يمتلكون بطاقات من بنوك مختلفة ويرغبون في سحب مبالغ نقدية عبر أجهزة الصراف التابعة للبنك.

وأشار المصرف إلى أن هذه الخطوة تأتي تحديداً لمساندة المشاركين في مشروع "حسابي" في ظل ظروف الحرب الراهنة، لضمان وصولهم إلى رواتبهم بأسهل الطرق الممكنة ودون أي تكاليف إضافية.

وفي إطار المبادرة ذاتها، قرر البنك منح البطاقات المصرفية مجاناً لكل من يزور فروع "آرتي بنك" خلال هذا الشهر لغرض فتح حساب مصرفي جديد.