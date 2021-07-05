أمن كوردستان يعرض اعترافات لداعشي خطط لتحرير سجناء التنظيم في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- عرض مجلس أمن إقليم كوردستان اليوم الاثنين، اعترافات لعنصر من تنظيم داعش، اعترف بالتخطيط للهجوم على مبنى أمني بهدف إطلاق سراح سجناء تنظيم داعش.

وأقر سبهان عبد السلام الرفاعي من مواليد 1970 بمحافظة نينوى، بالانتماء لتنظيم داعش، كما اعترف بالتخطيط للهجوم على المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في أربيل، لإطلاق سراح أسرى التنظيم.

وذكر أنه عمل في قسم التفخيخ بتنظيم داعش عام 2014، وأنه سافر الى كركوك بعد تحرير الموصل وبقي فيها فترة من الزمن ثم قدم الى أربيل وبعد فترة من إقامته فيها اتصل بأخيه محمود الذي يقيم في تركيا محافظة سامسون لإعادته الى العمل في التنظيم.

واضاف أنه بالفعل عاد الى العمل ليتصل به شخص باسم ياسر أبو عزام ويطلب منه تصوير المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في اربيل "لتنفيذ عملية تحرير السجناء بأمر من الخليفة".

وبالفعل قام المتهم بتصوير المبنى بسيارته الشخصية وأرسلها الى ياسر ابو عزام الذي اخبره أنه سيرسل له المواد اللازمة والاشخاص لإتمام العملية وفي غضون ذلك ألقت القوات الأمنية في اقليم كوردستان القبض عليه.

سوار أحمد