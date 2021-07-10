التحالف ملقياً باللائمة على "الميليشيات": داعش أعاد تنظيم صفوفه بديالى

أربيل (كوردستان 24)- قال التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، إن تنظيم داعش أعاد تنظيم صفوفه في محافظة ديالى العراقية ومناطق أخرى في شرق سوريا، منحياً باللائمة على الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران ومضايقاتها للسكان المحليين.

وأوضح قائد مركز التنسيق المشترك في التحالف الدولي الكولونيل ديف وليامز في مقابلة مع كوردستان 24، أن داعش يعمل على تنظيم صفوفه في ديالى، مشيراً إلى أن الميليشيات الخارجة على القانون تضايق السكان السُنة وتدفعهم إلى الانخراط في صفوف التنظيم.

وتابع "هذه الميليشيات لا تحل أي مشاكل.. إنما تجعل الوضع أكثر تعقيداً".

وأضاف أن تهديدات الميليشيات وهجماتها، التي تحاول دفع القوات الأمريكية إلى الانسحاب من العراق، لا تجدي نفعاً "طالما كان القرار سياسياً".

وقال وليامز إن التحالف الدولي "يحاول القضاء على داعش لأنه لا يزال يشكل تهديداً كبيراً.. والميليشيات الخارجة عن القانون تخلق مشاكل في هذا الإطار".

وتحدث المسؤول الأمريكي عن التنسيق بين البيشمركة والجيش، وقال إن القادة السياسيين، ولا سيما رئيس الحكومة مسرور بارزاني ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد بذلوا جهوداً لإنشاء مراكز مشتركة بين الجانبين.

وأشار إلى أنه تم إنشاء أربعة مراكز للتنسيق الأمني المشترك بين الجيش والبيشمركة، وأكد تنفيذ عمليات مشتركة بين البيشمركة والجيش لـ"تحييد" تهديدات داعش وتطهير بعض هذه المناطق وسد الفراغ الأمني في المناطق.

وقال ويليامز إن التحالف يعمل الآن أيضاً على المساعدة في إنشاء ألوية قوة مشتركة، تتألف من الجيش العراقي وقوات البيشمركة لـ"سد الثغرات الأمنية".

وخلص المسؤول الأمريكي إلى أن الخطة ستتمثل في نقل الوحدات المشتركة إلى المناطق المتنازع عليها بـ"هدف ملاحقة فلول داعش".