مسرور بارزاني يشكر دولة الإمارات على دعمها المستمر لإقليم كوردستان

منذ 52 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، عن شكره لدولة الإمارات على دعمها المستمر لإقليم كوردستان.

وقال مسرور بارزاني عبر منشورٍ على منصة (إكس): نشكر ونثمن عالياً الدعم المستمر لدولة الإمارات لإقليم كوردستان، خاصة من قبل أخينا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأخينا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

نشكر ونثمن عالياً الدعم المستمر لدولة الإمارات لإقليم كوردستان، وخاصة من قبل أخينا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأخينا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.https://t.co/HPwdKgewnd — Masrour Barzani (@masrourbarzani) October 21, 2025

واليوم الثلاثاء، استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وفداً من دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية وتبادل الخبرات، ممثلاً عن مكتب رئاسة الوزراء ومكتب تبادل الخبرات الحكومية.

وضمّ الوفد عدداً من كبار المسؤولين من مكتب رئاسة الوزراء الإماراتي، ووزارات شؤون مجلس الوزراء، والتغير المناخي والبيئة، والاتصالات والحكومة الرقمية، والصحة والوقاية.

وعقد مسؤولون من الجانبين تسع جلسات نقاشية موسعة، جرى خلالها بحث مجالات متعددة للتعاون المشترك، شملت: الاستراتيجية، والرقمنة الحكومية، واستشراف المستقبل، والاستثمار والاقتصاد، والرعاية الصحية، وتغير المناخ، والخدمات اللوجستية، والطيران، وبناء القدرات، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين حكومة الإقليم ودولة الإمارات.

وخلال المناقشات، استعرض الطرفان فرص تعزيز التعاون الثنائي، وأعلنا عن أكثر من 30 مبادرة تهدف إلى نقل الخبرات الإماراتية إلى إقليم كوردستان. ومن بين أبرز هذه المبادرات:

• نظام إدارة الأداء الحكومي: الذي سيوفر لحكومة الإقليم لوحة معلومات مركزية لمتابعة التقدم في مختلف الوزارات، وتحسين اتخاذ القرار، وضمان الشفافية والمساءلة.

• مبادرة “مبرمجو كوردستان”: وتهدف إلى تدريب نحو 30 ألف شاب وشابة في مجالات البرمجة، والذكاء الاصطناعي، ومحو الأمية الرقمية، بما يسهم في تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال والمبتكرين في كوردستان.