عمار الحكيم يعلن عن تشكيل "تحالف قوى الدولة الوطنية"

أربيل (كوردستان 24)- أعلن زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم مساء امس الثلاثاء خلال تجمع جماهيري في مدينة الحلة جنوب العراق عن تشكيل تحالف قوى الدولة الوطنية والذي يضم قوى عدة يتقدمها ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي . لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستجرى في العراق في العاشر من أكتوبر المقبل.

وقال الحكيم أمام أنصاره في حفل الإعلان عن تشكيل التحالف " نحن ماضون بإتجاه التغيير وحرية الحياة للوصول بالعراق إلى بر الأمان وقطع الطريق أمام السراق". ودعا أنصاره إلى المشاركة الواسعة في الأنتخابات العامة البرلمانية المبكرة ولاتتركوا غيركم يشغل مكانكم في المسؤولية وفي إختيار من يمثلكم .

وأكد الحكيم أن "تحالف قوى الدولة الوطنية" يسعى إلى الوسطية والاعتدال ورفض التشدد والتطرف ومنفتح على جميع الشرائح ولايؤمن بعسكرة المجتمع وتعزيز السيادة العراقية وخروج القوات الأجنبية من العراق ضمن سقف زمني محدد.

واعتبر الحكيم أن المراحل الإنتقالية التي مرت بها العملية السياسية منذ عام 2003 قد انتهت وقواعد التغيير لم تستثنِ أحدا منوها الى ان جيل الشباب اليوم مختلف تماما عن الأمس في تطلعاته وفي وعيه وفي فهمه لمجريات العمل السياسي.

وشدد الحكيم على الحاجة الى عقد إجتماعي وسياسي يمكن العراقيين من بناء الدولة وإختيار الحكومة القادرة المقتدرة لا سيما أن الجميع اليوم يتطلع الى تأسيس دولة قوية مستقلة ومستقرة ومزدهرة غير خاضعة للإرادات الإقليمية والدولية ولا تفكر خارج أحلام شبابها وتطلعاتهم المشروعة.