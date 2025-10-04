حشود في روما دعماً للفلسطينيين

منذ 29 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- تظاهر مئات آلاف الأشخاص بحسب المنظمين في روما، اليوم السبت، دعماً للفلسطينيين مطالبين بإنهاء الحرب على غزة، وذلك في اليوم الرابع من تعبئة شعبية واسعة أعقبت اعتراض إسرائيل لأسطول المساعدات الدولي.

وهتف المشاركون وبينهم عائلات وأطفال "كلنا فلسطينيون" و"الحرية لفلسطين" و"أوقفوا الإبادة".

أعلن المنظمون عن مشاركة مليون متظاهر. ولم تتمكن الشرطة في اتصال أجرته وكالة فرانس برس، من تحديد عدد المشاركين على الفور.

سار المتظاهرون تحت الشمس في قلب العاصمة الإيطالية وسط انتشار أمني كثيف.

ورفع المشاركون الذين لوح العديد منهم بالأعلام الفلسطينية والكوفيات، لافتات كتب عليها "المستوطنات اليهودية خارج الضفة الغربية" و"أنهوا نظام الفصل العنصري" و"الأرض المقدسة تطالب بالسلام".

وقال دوناتو كولوتشي وهو قائد كشفي يبلغ 44 عاماً يرافق 150 شاباً في جمعية علمانية لفرانس برس "عادة لا أؤيد التظاهرات الكبرى لكن اليوم لم أتمكن من ملازمة المنزل".

وأضاف "أعتقد أن دولاً مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا لها ثقافة المقاومة والقيم الديمقراطية أكثر من غيرها لأنها خاضت تجربة الدكتاتورية والعنف".

تشهد العديد من المدن الإيطالية تظاهرات كبرى يومياً منذ اعتراض القوات الإسرائيلية أسطول الصمود العالمي الذي كان متجهاً إلى غزة مساء الأربعاء.

والجمعة تظاهر الآلاف في مختلف أنحاء البلاد دعماً لأسطول الصمود وتنديداً بتقاعس حكومة جورجيا ميلوني أمام حصار غزة.

وقال إنريكو إيديت (69 عاماً) "شكراً للأسطول، شكراً للإيطاليين لأنه يبدو أننا أصبحنا الآن الشعب الذي يتحرك بقوة وحماسة أكبر".

واتهمت ميلوني السبت المتظاهرين بتدنيس تمثال البابا يوحنا بولس الثاني (1978-2005) بالشعارات أمام محطة القطارات الرئيسية في روما ووصفت الحادثة بأنها "معيبة".

وقالت في بيان "يقولون إنهم ينزلون إلى الشارع من أجل السلام، لكنهم يهينون ذكرى رجل كان مدافعاً حقيقياً عن السلام".

المصدر: فرانس برس