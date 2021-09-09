قصف مدفعي إيراني يطال مناطق حدودية في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مدير ناحية سيدكان التابعة لقضاء سوران في حدود محافظة أربيل احسان الجلبي، أنه في تمام الساعة التاسعة من صباح الخميس قامت المدفعية الايرانية ولمدة نصف ساعة بقصف مكثف لقرى (تلان ومناطق بربزين وبنرشكينيان) في حدود ناحية سيدكان.

ولم يعرف بعد فيما إذا كان القصف قد أوقع خسائر أو اضرار.

ومن ناحية اخرى أفاد مراسل كوردستان24 في المنطقة أنه تزامنا مع القصف الايراني لحدود ناحية سيدكان قامت المدفعية الايرانية بقصف المناطق المحيطة لقرية (ولاش) في ناحية قسرى في منطقة بالكايتي في حدود قضاء جومان في وقت كانت فيه الطائرات المسيرة تحلق في سماء المنطقة.