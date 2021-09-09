ترحيب أمريكي باتفاق "دانة غاز": ملتزمون بدعم التنمية الاقتصادية في اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- رحبت القنصلية الأمريكية في أربيل اليوم الخميس، بالعقد الذي أبرمته شركة (دانة غاز) الإماراتية لتمويل أعمال التوسعة في حقل غازي في الإقليم.

ووقعت (دانة غاز) اتفاقية تمويل بقيمة 250 مليون دولار مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية للمساهمة في تمويل أعمال التوسعة في حقل غاز خورمور في إقليم كوردستان.

ورحبت القنصلية الأمريكية على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن الولايات المتحدة مسرورة بتقديم 250 مليون دولار كدعم مالي لمشروع توسيع حقل غاز خورمور.

واضافت "سيؤدي هذا الدعم المالي إلى الحصول على الغاز الطبيعي النظيف والأرخص، وإنتاج الكهرباء والصناعة، لخدمة سكان إقليم كوردستان".

وأوضحت أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم التنمية الاقتصادية والنمو في إقليم كوردستان.

ورحب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني امس الأربعاء بالعقد الذي أبرمته شركة (دانة غاز) وسيساهم التمويل الذي قدّمته المؤسسة والبالغة مدته 7 سنوات في زيادة القدرة الإنتاجية لمحطة خورمور بنسبة 50 بالمئة ليصل إلى 690 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي النظيف لتوليد الكهرباء في الإقليم.