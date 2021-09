مليونا سائح في عام.. السياحة تشق طريقها نحو التعافي في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل إقليم كوردستان على مدى الأشهر القليلة الماضية أكثر من مليوني سائح في المنتجعات والمناطق الجبلية، بحسب آخر إحصائية رسمية.

وشهد عدد السياح في عام 2021 زيادة بنسبة 31 في المائة مقارنة بالعام الماضي، كما ذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان.

ولم تحدد الدائرة الحكومية الأماكن التي جاء منها جميع السائحين، لكن الغالبية العظمى قصدت الإقليم من وسط العراق وجنوبه أو من إيران.

وأكبر عدد من السائحين يأتي إلى كوردستان للتمتع بالأجواء الهادئة والمناظر الطبيعية الساحرة خلال عطلات عيد الفطر وعيد الأضحى ونوروز.

During 2021,



2,423,658 tourists visited the #Kurdistan Region.



Number of tourists coming to Kurdistan Region has soared by 31% this year. pic.twitter.com/ZOgWImNpae