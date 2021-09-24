اقتصاد

مليونا سائح في عام.. السياحة تشق طريقها نحو التعافي في كوردستان

شهد عدد السياح في عام 2021 زيادة بنسبة 31 في المائة مقارنة بالعام الماضي، كما ذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان
author_image Kurdistan24 اربیل
سائحون يزورون شلالاً في زاخو بإقليم كوردستان (صورة: هيئة السياحة)
سائحون يزورون شلالاً في زاخو بإقليم كوردستان (صورة: هيئة السياحة)
کوردستان السياحة في كوردستان العراق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل إقليم كوردستان على مدى الأشهر القليلة الماضية أكثر من مليوني سائح في المنتجعات والمناطق الجبلية، بحسب آخر إحصائية رسمية.

وشهد عدد السياح في عام 2021 زيادة بنسبة 31 في المائة مقارنة بالعام الماضي، كما ذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان.

ولم تحدد الدائرة الحكومية الأماكن التي جاء منها جميع السائحين، لكن الغالبية العظمى قصدت الإقليم من وسط العراق وجنوبه أو من إيران.

وأكبر عدد من السائحين يأتي إلى كوردستان للتمتع بالأجواء الهادئة والمناظر الطبيعية الساحرة خلال عطلات عيد الفطر وعيد الأضحى ونوروز.

وشهدت السياحة، مثل جميع القطاعات الأخرى المتأثرة، تراجعاً غير مسبوق في الدخل مع انتشار جائحة كورونا في جميع أنحاء البلاد.

وللتعويض عن الخسائر التي تكبدها القطاع السياحي، قامت حكومة إقليم كوردستان بإعفاء المنشآت السياحية من الضرائب لمدة شهرين.

ويضم إقليم كوردستان 784 فندقاً وأماكن إقامة سياحية أخرى منها 384 في محافظة أربيل، و240 في السليمانية و160 في دهوك.

 

موضوعات ذات صلة
کوردستان

هجوم صاروخي يستهدف معسكراً يتمركز فيه أتراك قرب الموصل
  2 ساعات
سوریا

الأمم المتحدة تصدر إحصائية جديدة بعدد قتلى النزاع في سوريا
  5 ساعات
العراق

قصة مأساوية.. فيديو صادم لطفل يتوسل الموت للتخلص من تعذيبه في العراق
  5 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف