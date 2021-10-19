صحة وبیئة

كوردستان.. كورونا يتغول في رابرين والسلطات تمنع زيارة النزلاء

أجرى وزير صحة إقليم كوردستان سامان البرزنجي زيارة إلى رابرين للوقوف على الوضع الصحي في المنطقة بعد تغول الوباء هناك
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان كورونا رابرين

أربيل (كوردستان 24)- قررت مديرية شرطة رابرين في إقليم كوردستان الثلاثاء منع زيارة النزلاء في قسم التوقيف والتسفيرات في مسعى يهدف لكبح تفشي كورونا.

وقالت مديرية الشرطة في بيان "نحيط المواطنين الأحبة في حدود إدارة رابرين علماً، بأن زيارة النزلاء في قسم التوقيف والتسفيرات ممنوعة انطلاقاً من أجل المصلحة العامة وبهدف الوقاية من فيروس كورونا".

يأتي هذا في وقت ارتفع فيه معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا إلى مستوى خطير في حدود إدارة رابرين في الأيام القليلة الماضية، لدرجة أن المستشفيات باتت عاجزة على استقبال المصابين.

ودفع ارتفاع الإصابات والوفيات، السلطات الصحية في رابرين إلى نقل بعض المصابين إلى مستشفيات أربيل والسليمانية لتدارك الوضع الصحي.

وأجرى وزير صحة إقليم كوردستان سامان البرزنجي زيارة إلى رابرين للوقوف على الوضع الصحي في المنطقة بعد تغول الوباء هناك.

وقال البرزنجي لكوردستان 24، إن معظم الإصابات الحالية "شديدة"، مشيراً إلى أن الكثير من الناس بحاجة إلى المكوث في المستشفيات للعلاج.

هذا وذكر مدير صحة السليمانية صباح هورامي أن الجائحة لها تأثير كبير على أهالي رابرين، لا سيما وأن معظم المتوفين بالوباء تقل أعمارهم عن 35 عاماً.

 

 

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