بدعم أمريكي.. أربيل تدشن مركزاً للكشف المبكر عن سرطان الثدي

أربيل (كوردستان 24)- دشنت السلطات الصحية في إقليم كوردستان الاثنين مركزاً للكشف المبكر عن سرطان الثدي في أربيل بتمويل أمريكي.

وافتتح المركز، الواقع في مستشفى رزكاري، في مراسم رسمية حضرها وزير الصحة سامان البرزنجي ومحافظ أربيل أوميد خوشناو والقنصل العام الأمريكي لدى أربيل روبرت بالادينو.

وقال بالادينو في مؤتمر صحفي عقده على هامش المراسم إن المركز أعيد تأهيله وزود بالمستلزمات الضرورية لمرضى سرطان الثدي.

CG Palladino participated in a ribbon cutting event at Rizgary Hospital & toured a lab, which was renovated and equipped by the U.S. & UK governments. These investments, which also include labs in #Duhok & #Sulaymaniya, will improve public health capabilities & research in IKR. pic.twitter.com/qr4KOynLiD