صحة وبیئة

بدعم أمريكي.. أربيل تدشن مركزاً للكشف المبكر عن سرطان الثدي

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کوردستان مركز سرطان الثدي أربيل إقليم كوردستان مستشفى رزكاري

أربيل (كوردستان 24)- دشنت السلطات الصحية في إقليم كوردستان الاثنين مركزاً للكشف المبكر عن سرطان الثدي في أربيل بتمويل أمريكي.

وافتتح المركز، الواقع في مستشفى رزكاري، في مراسم رسمية حضرها وزير الصحة سامان البرزنجي ومحافظ أربيل أوميد خوشناو والقنصل العام الأمريكي لدى أربيل روبرت بالادينو.

وقال بالادينو في مؤتمر صحفي عقده على هامش المراسم إن المركز أعيد تأهيله وزود بالمستلزمات الضرورية لمرضى سرطان الثدي.

هذا ووجهّ محافظ أربيل وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين للإسهام في تأهيل المركز.

إلى ذلك، أشاد الدبلوماسي الأمريكي بدور بريطانيا لتقديمهما المساعدة اللازمة لتدشين المركز.

وأشار إلى أن بلاده مولت مشاريع مماثلة في دهوك والسليمانية بمبلغ قدره 3.3 مليون دولار.

واحتضنت أربيل يوم الخميس الماضي مؤتمراً نظمته الجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري (أسكو) لتسليط الضوء على أحدث الدراسات الخاصة بمرض السرطان.

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