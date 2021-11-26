أزمة المهاجرين تشتد.. والعراق يدخل على الخط بتحرك دبلوماسي

أربيل (كوردستان 24)- دخلت الحكومة العراقية على خط أزمة المهاجرين العالقين على الحدود البيلاروسية – البولندية، وقالت إن البلاد نجحت في إعادة مئات منهم طواعية إلى ديارهم.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان إنها "تتابع تطورات ملف المهاجرين العراقيين منذ منتصف حزيران 2021، وقد أجرى وزير الخارجيّة فؤاد حسين اتصالات موسّعة مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي واستقبل عدد منهم في بغداد، إذ كان الشعور بضرورة تحقيق استجابة وطنيّة لتوفير الأمن والسلامة للمهاجرين العراقيين وقطع الطريق أمام شبكات تهريب وإتجار البشر، التي كانت ضالعةً في هذه المخاطر".

وأضافت الوزارة أنها "أوعزت لسفارتي جمهوريّة العراق في موسكو ووارشو بإيفاد الفِرَق الدبلوماسيّة إلى أماكن تواجد المهاجرين وتقديم الدعم اللازم لهم والتنسيق مع السلطات في بيلاروسيا، ليتوانيا، لاتفيا وبولندا".

وجاء في البيان "مع تصاعد الهجرة مؤخراً حرصت الوزارة على التنسيق العاجل مع الجهات الوطنية وأخذ زمام المبادرة، ونجحنا حتى الآن من إعادة المهاجرين ضمن رحلات إجلاء استثنائية وعبر جهود نسقتها الوزارة مع الخطوط الجوية العراقيّة، وكانت ضمن الرحلات الأولى (431) والثانية (176) والثالثة (435) والرابعة ستكون مساء اليوم (431) والخامسة ستكون يوم غد وتُقل (430)، ليكون مجموع العائدين طوعيّاً (1894)".

واختتمت الوزارة بيانها بالقول "تستمر وزارة الخارجية في جهودها التي وعدت بها لإتمام مسار العودة الطوعيّة، حرصاً منها على توفير أعلى استجابة ممكنة، لأمن وسلامة المهاجرين".