تراجع سعر الدولار في بورصة اربيل

أربيل (كوردستان 24)- طرأ أنخفاض طفيف على سعر الدولار مقابل العملة المحلية اليوم الاثنين، في اسواق اقليم كوردستان.

أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق إقليم كوردستان



100 دولار = 148000 دينار

100 يورو = 167000 دينار

100 جنيه إسترليني = 199000 دينار

100 ليرة تركية = 11000 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5000 دينار

1 دينار أردني = 2011 ديناراً عراقياً



سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان



مثقال عيار 24 = 424000 دينار

مثقال عيار 21 = 375000 دينار

مثقال عيار 18 = 318000 دينار