الدفاعات الجوية للتحالف تُسقِط عدة مسيّرات في سماء أربيل

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أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان 24 في عاصمة إقليم كوردستان، بأن منظومات الدفاع الجوي النشطة في المنطقة تمكنت من رصد وتدمير عدد من الطائرات المسيرة المفخخة التي حاولت اختراق أجواء مدينة أربيل.

وأوضحت المصادر الميدانية أن الدفاعات الجوية تعاملت بسرعة فائقة وبجهوزية تامة مع الأهداف المعادية، حيث نجحت في اعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون طيار في سماء العاصمة أربيل خلال موجة الاستهداف الأخيرة.

وشهدت الفترة الممتدة من الساعة 4:19 وحتى 5:25 من فجر اليوم الجمعة، تحركاً مكثفاً لقوات التحالف الدولي التي تمكنت من إسقاط ثماني طائرات مسيرة مفخخة في سماء المدينة، دون تسجل أي أضرار أو خسائر بشرية.

يأتي هذا الهجوم بعد أقل من 48 ساعة على هجوم مماثل أُحبط ليلة الأربعاء الماضي (15 تموز)، حينما أسقطت الدفاعات ثماني مسيرات مفخخة أخرى في غضون زمني لم يتجاوز نصف الساعة (بين 20:53 و21:20).

تأتي هذه الهجمات المتلاحقة في وقت يمر فيه الشرق الأوسط بمرحلة بالغة الحساسية والخطورة؛ حيث تضع سلسلة الغارات الجوية الأمريكية المكثفة على مواقع في إيران، والضربات المضادة المستمرة التي تستهدف القواعد العسكرية الأمريكية، المنطقة برمتها على شفا انفجار واشتعال جبهة صراع واسعة النطاق.