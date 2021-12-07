ارتفاع سعر الدولار في اسواق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- ارتفع سعر الدولار أمام العملات المحلية في تداولات اليوم الثلاثاء، باسواق اقليم كوردستان.

أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق إقليم كوردستان

100 دولار = 148150 دينار

100 يورو = 167000 دينار

100 جنيه إسترليني = 199000 دينار

100 ليرة تركية = 11000 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5000 دينار

1 دينار أردني = 2011 ديناراً عراقياً

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 424000 دينار

مثقال عيار 21 = 375000 دينار

مثقال عيار 18 = 320000 دينار