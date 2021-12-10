بايدن يرشح رومانوسكي سفيرة لدى العراق خلفاً لتولر.. فمن هي؟

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عزمه على ترشيح عدد من الأسماء لشغل مناصب رئيسية وعلى رأسهم منصب السفير الأمريكي لدى العراق.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن رشح السفيرة الأمريكية الحالية لدى الكويت ألينا رومانوسكي كـ"سفيرة مفوضة فوق العادة إلى العراق".

وسبق أن تولت رومانوسكي منصب نائب منسق أول في الخارجية الأمريكية لشؤون مكافحة الإرهاب، ثم تمكنت تصبح خبيرة في شؤون الشرق الأوسط بعد 40 عاماً قضتها في الخدمة بمؤسسات أمريكية حكومية مختلفة.

والتحقت رومانوسكي بالعمل في وزارة الخارجية الأمريكية عام 2003 لتساهم في تأسيس مكتب مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية.

ويشغل ماثيو تولر حالياً منصب السفير الأمريكي لدى العراق.

من هي ألينا رومانوسكي؟

- عضو محترف في الخدمة التنفيذية العليا، وتشغل حالياً منصب سفيرة الولايات المتحدة في الكويت، وقبل ذلك كانت نائبة المنسق الرئيسي لمكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية.

- خلال ما يقرب من أربعة عقود من الخدمة في مختلف الوكالات الحكومية الأمريكية، أصبحت رومانوفسكي خبيرة في شؤون الشرق الأوسط.

- عملت سابقاً في وزارة الخارجية كمنسق للمساعدات الأمريكية لأوروبا وأوراسيا.

- كانت نائبة مساعد المدير لمكتب الشرق الأوسط.

- انضمت رومانوسكي إلى وزارة الخارجية في عام 2003 لتأسيس مكتب مبادرة الشراكة الشرق أوسطية وشغلت منصب مديره الأول.

- شغلت مناصب مساعد وزير الخارجية في مكتب التعليم والشؤون الثقافية، وعملت نائب مساعد وزير في مكتب شؤون الشرق الأدنى.

- شغلت رومانوفسكي مناصب عليا في وزارة الدفاع، وكانت المدير المؤسس لمركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الإستراتيجية في جامعة الدفاع الوطني.

- نائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا في مكتب وزير الدفاع.

- بدأت حياتها المهنية كمحللة في وكالة المخابرات المركزية.

- حصلت رومانوسكي على العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة الرتبة الرئاسية المتميزة، وحصلت على بكالوريوس وماجستير من جامعة شيكاغو ثم التحقت بجامعة تل أبيب.

- تجيد الفرنسية والعربية والعبرية

- أدت اليمين الدستورية كسفيرة للولايات المتحدة الأمريكية في دولة الكويت في 6 كانون الثاني يناير 2020.