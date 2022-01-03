سیاسة

"اللجنة الصدرية" تبدأ من أربيل مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة

حكومة "الأغلبية الوطنية" هي المطلب الرئيسي للكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر
author_image Kurdistan24 اربیل
زيباري يستقبل وفد التيار الصدري
زيباري يستقبل وفد التيار الصدري
کوردستان العراق التيار الصدري مقتدى الصدر

أربيل (كوردستان 24)- وصل وفد من التيار الصدري برئاسة رئيس اللجنة الصدرية حسن العذاري إلى أربيل اليوم الاثنين لبحث ملف تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

وبحسب بيان أصدرته اللجنة الصدرية، إن رئيسها العذاري بحث مع القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري "عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك"، مشدداً على ضرورة "البدء بمرحلة جديدة من العمل الجاد لخدمة أبناء الشعب العراقي كافة".

وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا "التفاهمات الثنائية لتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية".

وحكومة "الأغلبية الوطنية" هي المطلب الرئيسي للكتلة الصدرية، بزعامة مقتدى الصدر، والفائزة في الانتخابات الأخيرة بـ73 مقعداً نيابياً.

هذا ونقل البيان عن زيباري حرصه على "توسيع آفاق التعاون والتنسيق المتبادل للإسراع بتشكيل حكومة تلبي تطلعات الجمهور".

 

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