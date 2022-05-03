سیاسة

وفد عسكري رفيع المستوى يصل سنجار

author_image سوار أحمد
کوردستان سنجار وفد رفيع توترات امنية

أربيل (كوردستان 24)- وصل اليوم الثلاثاء، وفد عسكري رفيع المستوى إلى قضاء سنجار في محافظة نينوى للاطلاع عن كثب على الأوضاع الأمنية هناك، وفق ما افاد مصدر أمني.

وقال المصدر الأمني لكوردستان 24 ان "الوفد برئاسة نائب ر ئيس قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبد الامير يارالله".

ويشهد قضاء سنجار توترات أمنية وعمليات عسكرية بين الجيش العراقي وعناصر موالية لحزب العمال الكوردستاني، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

وقال مراسل كوردستان 24 في سنجار يوم امس ان الجيش العراقي أمهل الجماعات المنضوية تحت لواء حزب العمال الكوردستاني لمغادرة محيط سنجار أو مواجهة "ضربة كبيرة".

وتوجد حالياً إدارتين محليتين لسنجار، إحداهما تم تعيينها من قبل الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك. كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.

 

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