قوة من الجيش العراقي تصل غرب جبل سنجار

أربيل (كوردستان 24)- وصلت اليوم الأربعاء، قوة عسكرية تابعة للجيش العراقي الى غرب جبل سنجار وذلك بهدف التمركز فيها، وذلك وسط توترات امنية تشهدها المنطقة منذ أيام.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة في نينوى، عبد الأمير الشمري أن القوات العراقية تتصرف بمهنية واحتراف لإعادة السلام إلى المنطقة وحماية ممتلكات مواطني سنجار.

واضاف الشمري "لقد تعاملنا بكل مهنية مع الحوادث والتوترات الأمنية التي وقعت، وقد تم فتح جميع الطرق، ولم تلحق أي اضرار بممتلكات المدنيين، كما لم تقع اصابات في صفوف المدنيين".

واكد ان القوات العراقية أعادت الأمن والاستقرار الى المنطقة، وفي كامل بلدة سنونة، مشيرا الى ان كافة الاجراءات تهدف لتطبيق القانون خلق اجواء آمنة وإعادة بناء سنجار تمهيدا لإعادة النازحين".