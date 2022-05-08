سیاسة

اغتيال قيادي في "سرايا السلام" في ميسان

author_image سوار أحمد
العراق سرايا السلام اغتيال ميسان

أربيل (كوردستان 24)- قال مصدر امني اليوم السبت، ان قياديا من "سرايا السلام"، قد تم اغتياله بمدينة العمارة مركز محافظة ميسان جنوبي العراق.

وقال المصدر الأمني لكوردستان 24 ان عباس دينار الشويلي، قُتل رميا بالرصاص قرب علوة الرمل بمنطقة حي الحسين وسط مدينة ميسان، مشيرا الى أن المجنى عليه احد عناصر سرايا السلام الفصيل المسلح التابع للتيار الذي يقوده الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.

وأضاف المصدر أن "عملية القتل نفذها مسلحون مجهولون".

وشهدت محافظة ميسان في أوقات سابقة اغتيالات متبادلة بين الفصائل المسلحة ، لكنها عادت مرة أخرى ، في مؤشر على تفاقم الخلافات السياسية.

 

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