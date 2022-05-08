اغتيال قيادي في "سرايا السلام" في ميسان

أربيل (كوردستان 24)- قال مصدر امني اليوم السبت، ان قياديا من "سرايا السلام"، قد تم اغتياله بمدينة العمارة مركز محافظة ميسان جنوبي العراق.

وقال المصدر الأمني لكوردستان 24 ان عباس دينار الشويلي، قُتل رميا بالرصاص قرب علوة الرمل بمنطقة حي الحسين وسط مدينة ميسان، مشيرا الى أن المجنى عليه احد عناصر سرايا السلام الفصيل المسلح التابع للتيار الذي يقوده الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.

وأضاف المصدر أن "عملية القتل نفذها مسلحون مجهولون".

وشهدت محافظة ميسان في أوقات سابقة اغتيالات متبادلة بين الفصائل المسلحة ، لكنها عادت مرة أخرى ، في مؤشر على تفاقم الخلافات السياسية.