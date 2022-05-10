مجلس الأمن يعقد جلسة حول أوكرانيا الخميس

أربيل (كوردستان 24)- أفاد دبلوماسيون يوم الإثنين، بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد الخميس بطلب من فرنسا والمكسيك جلسة جديدة حول الهجوم الروسي على أوكرانيا، لتكون بذلك الجلسة السادسة عشر منذ بداية الحرب في24 فبراير/شباط الماضي.

ويحاول المجتمع الدولي إبقاء الضغط على روسيا من خلال الاجتماع مرة واحدة على الأقل أسبوعيا منذ بداية اجتياحها لأوكرانيا. ومن جانبها، أعلنت وسائل إعلام روسية الثلاثاء أنها لا تخطط لإغلاق سفاراتها في أوروبا ردا "على إجراءات غير ودية من الغرب وتوسيع عقوباته على موسكو".

وستكون هذه الجلسة السادسة عشرة التي يعقدها مجلس الأمن حول أوكرانيا منذ بدأت القوات الروسية غزو هذا البلد في 24 فبراير.

وقال دبلوماسي إن فرنسا والمكسيك طلبتا أن يتم خلال جلسة الخميس تقديم إحاطات من كل من مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوشا) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

وهذا الاجتماع هو الأول الذي يعقده مجلس الأمن منذ قتل 60 مدنيا على الأقل، بحسب كييف، في قصف للقوات الروسية على مدرسة في شرق أوكرانيا في نهاية الأسبوع الماضي.