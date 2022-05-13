سیاسة

مقتل 9 من القيادات المهمة لداعش في الموصل

author_image سوار أحمد
العراق خلية الإعلام الأمني داعش مقتل قيادات

أربيل (كوردستان 24)- قالت خلية الإعلام الأمني يوم الخميس (12 أيار 2022)، ان "قيادات مهمة" من تنظيم داعش، قُتلت في محافظة نينوى.

وذكرت الخلية في بيان أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية الاتحادية نفذت عملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة  بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة".

وأشارت إلى أن " مفارزها رصدت  في ناحية المحلبية في جبال عداية ضمن محافظة نينوى إحدى الإنفاق المهمة التي تستخدم من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية"، مشيرة الى أنه تم تزويد خلية الاستهداف المشترك بهذه المعلومات ليتم "دك" الموقع.

 وأضافت الخلية أنه "على الفور شرع رجال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبالاشتراك مع جهاز مكافحه الإرهاب الابطال المنفذين للواجب بالتحرك نحو الهدف وتطويق المكان المستهدف، وأثناء عملية الحفر في هذا الوكر حاولت العناصر الإرهابية التي بداخله التأثير على عمل قوة التفتيش، وبدورها أجهزت القوة على من كان بداخله"، مؤكدة "قتل تسعة عناصر من قيادات عصابات داعش الارهابية، فضلا عن ضبط أحزمة ناسفة كانت معدة للتفجير في هذا الوكر".

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