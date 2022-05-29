صحة وبیئة

هزتان أرضيتان تضربان منطقة كرميان

author_image سوار أحمد
کوردستان وزارة النقل العراق هزة ارضية

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة النقل العراقية، ان مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، سجلت حدوث هزتين أرضيتين هذا اليوم الأحد، في قضاء كلار بإدارة منطقة كرميان.

وأضاف التقرير ان الهزة الاولى سجلت في تمام الساعة 09:50:00 صباح اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها ( 4،4) درجة قرب الحدود العراقية - الايرانية حيث تبعد ( 20) كم جنوب شرق قضاء كلار .

وأشار الى ان الهزة الارضية الثانية سجلت في تمام الساعة 09:52:40 صباح اليوم أيضًا حسب التوقيت المحلي وبلغت قوتها (4) درجة حيث تبعد (22) كم شمال شرق قضاء كلار من محافظة السليمانية .

ووفقا للتقرير فإن سكان منطقة كرميان وبعض مناطق شمال شرق ديالى شعروا بالزلزال.

وقال مركز رصد الزلازل بجامعة طهران إن زلزالين بقوة 4.4 و 4 درجات بمقياس ريختر ضربا محافظة كرماشان صباح اليوم.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف