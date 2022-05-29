هزتان أرضيتان تضربان منطقة كرميان

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة النقل العراقية، ان مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، سجلت حدوث هزتين أرضيتين هذا اليوم الأحد، في قضاء كلار بإدارة منطقة كرميان.

وأضاف التقرير ان الهزة الاولى سجلت في تمام الساعة 09:50:00 صباح اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها ( 4،4) درجة قرب الحدود العراقية - الايرانية حيث تبعد ( 20) كم جنوب شرق قضاء كلار .

وأشار الى ان الهزة الارضية الثانية سجلت في تمام الساعة 09:52:40 صباح اليوم أيضًا حسب التوقيت المحلي وبلغت قوتها (4) درجة حيث تبعد (22) كم شمال شرق قضاء كلار من محافظة السليمانية .

ووفقا للتقرير فإن سكان منطقة كرميان وبعض مناطق شمال شرق ديالى شعروا بالزلزال.

وقال مركز رصد الزلازل بجامعة طهران إن زلزالين بقوة 4.4 و 4 درجات بمقياس ريختر ضربا محافظة كرماشان صباح اليوم.