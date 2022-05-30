مسعود حيدر محذراً من غضب الشارع العراقي: معدل الفقر يتزايد والوضع قد ينفجر

أربيل (كوردستان 24)- حذر مسعود حيدر مستشار الرئيس بارزاني اليوم الاثنين من انفجار الشارع العراقي في ظل إخفاق القوى السياسية في الاتفاق على تشكيل الحكومة الاتحادية بعد نحو سبعة أشهر على الانتخابات.

وقال مسعود حيدر في مقابلة مع كوردستان 24، إن العراق يخضع لحكم المجاميع المسلحة ونفوذ دولة إقليمية تنفذ سياساتها في البلاد من خلال أدواتها الخاصة.

وأضاف أن صناديق الاقتراع لا تُحترم في العراق، مبيناً في الوقت نفسه أن الشعب العراقي "غاضب جداً، وقد ينفجر الشارع في أي لحظة".

وأكد مسعود حيدر أن هناك محاولة للأخذ بالبلاد إلى بر الأمان من خلال التحالف الثلاثي (التيار الصدري والسيادة والحزب الديمقراطي).

وأشار مستشار الرئيس بارزاني إلى أن واردات العراق بلغت 1300 مليار دولار في السنوات الـ19 الماضية، لكنها لم تنعكس على معيشة المواطنين ولا سيما في بغداد والجنوب، لافتاً إلى أن معدل الفقر تجاوز 40 في المئة، ووصل إلى 50 في المئة في بعض المحافظات.

وقال مسعود حيدر إن الكورد نظموا علاقاتهم مع بغداد في إطار الدستور.

ومضى يقول "استقرار بغداد مهم لإقليم كوردستان، وأي فوضى تحصل في العراق ستنعكس سلباً على كوردستان".