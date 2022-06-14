الكاظمي يحذر من جر العراق إلى العنف والفوضى بـ"تحريض إلكتروني"

أربيل (كوردستان 24)- حذر رئيس الوزراء في حكومة التصريف الأعمال مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء من جر البلاد إلى العنف والفوضى من خلال التحريض عبر الإنترنت.

وتأتي هذه التحريضات في خضم تصاعد الأزمة السياسية بعد استقالة النواب الصدريين من البرلمان وعددهم 73 نائباً مما أدى إلى تضاؤل آفاق حل الأزمة في العراق.

ولم يتمكن الفرقاء من تشكيل الحكومة رغم مرور ثمانية أشهر على الانتخابات بسبب التنافس الشديد بين تحالفين رئيسيين لم يحصدا أغلبية المقاعد النيابية.

وتقول وسائل إعلام محلية ومحللون إن خطوة الصدر من شأنها أن تصعد الموقف بما يعيد الاحتجاجات إلى الشارع وسط مخاوف من تأجج العنف.

وقال الكاظمي في كلمة له خلال جلسة الوزراء "هناك من يستغل المنابر الإعلامية للدعوة إلى الانجرار للعنف والإضرار بالمصلحة العامة للمواطنين".

وتابع "هناك من يحاول عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أن يحرض على العنف والفوضى، وهذا أمر غير مقبول، وسيقع تحت المساءلة القانونية".

ودعا الكاظمي العراقيين إلى عدم الانخداع والانسياق وراء دعوات كهذه، وأردف قائلاً "على الجميع التحلي بالصبر والحكمة والعقلانية".