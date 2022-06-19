وفد عسكري أمني عراقي رفيع يصل أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أفاد ممثل حكومة إقليم كوردستان في قيادة العمليات المشتركة عبد الخالق طلعت اليوم الاحد 19 حزيران (يونيو) 2022 لكوردستان 24 بأن وفداً من وزارة الداخلية والدفاع وقيادة العمليات المشتركة وصل إلى أربيل صباح اليوم.

وكان في استقبالهم وزير الداخلية في إقليم كوردستان ريبر أحمد في مطار أربيل الدولي.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد برئيس إقليم كوردستان ورئيس حكومة إقليم كوردستان، هذا وسيجتمع الوفد مع عدد من القيادات العسكرية والأمنية في وزارتي البيشمركة، والداخلية في إقليم كوردستان.