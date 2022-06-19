سیاسة

وفد عسكري أمني عراقي رفيع يصل أربيل

كان في استقبالهم وزير الداخلية في إقليم كوردستان ريبر أحمد في مطار أربيل الدولي
author_image Kurdistan24 اربیل
وزير داخلية إقليم كوردستان مع الوفد العسكري الأمني في مطار أربيل الدولي
وزير داخلية إقليم كوردستان مع الوفد العسكري الأمني في مطار أربيل الدولي
کوردستان العراق كوردستان وزارة الدفاع وزارة الداخلية

أربيل (كوردستان 24)- أفاد ممثل حكومة إقليم كوردستان في قيادة العمليات المشتركة عبد الخالق طلعت اليوم الاحد 19 حزيران (يونيو) 2022 لكوردستان 24 بأن وفداً من وزارة الداخلية والدفاع وقيادة العمليات المشتركة وصل إلى أربيل صباح اليوم.

وكان في استقبالهم وزير الداخلية في إقليم كوردستان ريبر أحمد في مطار أربيل الدولي.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد برئيس إقليم كوردستان ورئيس حكومة إقليم كوردستان، هذا وسيجتمع الوفد مع عدد من القيادات العسكرية والأمنية في وزارتي البيشمركة، والداخلية في إقليم كوردستان.

لحظة وصول الوفد إلى مطار أربيل الدولي
لحظة وصول الوفد إلى مطار أربيل الدولي

 

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