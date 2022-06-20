سیاسة

بعد خطفها منذ 8 سنوات.. روسيتا الإيزيدية تنفض غبار العبودية وتعانق ذويها

الفتاة ستعانق ذويها في غضون الساعات القليلة المقبلة
author_image Kurdistan24 اربیل
روسيتا حجي باجو
روسيتا حجي باجو
کوردستان إقليم كوردستان سنجار إيزيديون

أربيل (كوردستان 24)- أُعلن اليوم الاثنين عن تحرير فتاة إيزيدية خطفها مسلحو داعش من مدينة سنجار ثم نقلوها إلى الأراضي السورية.

ونقل مسلحو التنظيم المتطرف الفتاة "روسيتا حجي باجو" إلى سوريا عندما كان عمرها 16 عاماً خلال الهجوم الدامي الذي شنه داعش قبل ثماني سنوات.

وعلمت كوردستان 24 من مصادر مطلعة أن الفتاة الإيزيدية تنحدر من مجمع "تل قصب" في مدينة سنجار وقد تم تحريرها في سوريا.

وارتكب تنظيم داعش واحدة من أسوأ المجازر بحق المواطنين الإيزيديين في أعقاب اجتياحه سنجار التي تعقد موطنهم التاريخي في آب أغسطس 2014. وقام مسلحو التنظيم بقتل الآلاف من الرجال واقتادوا النساء والأطفال في مناطق نفوذهم في سوريا والعراق.

وقال مسؤول مكتب تحرير المختطفين الإيزيديين حسين قائدي لكوردستان 24، إن الفتاة ستعانق ذويها في غضون الساعات القليلة المقبلة.

ومنذ عام 2014، أُعلن عن تحرير ما يصل الى نصف عدد المخطوفين من الإيزيديين من إجمالي عددهم البالغ 6417 شخصاً معظمهم نساء وأطفال.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

وزارة الصحة تعلن دخول العراق في موجة وبائية جديدة من كورونا
  26 دقائق
کوردستان

مسرور بارزاني مخاطباً بغداد: لا تنتهكوا حقوقنا الدستورية
  3 ساعات
کوردستان

الصحة العالمية ترسل إمدادات طبية عاجلة لاحتواء تفشي الكوليرا في السليمانية
  4 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف