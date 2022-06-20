بعد خطفها منذ 8 سنوات.. روسيتا الإيزيدية تنفض غبار العبودية وتعانق ذويها

أربيل (كوردستان 24)- أُعلن اليوم الاثنين عن تحرير فتاة إيزيدية خطفها مسلحو داعش من مدينة سنجار ثم نقلوها إلى الأراضي السورية.

ونقل مسلحو التنظيم المتطرف الفتاة "روسيتا حجي باجو" إلى سوريا عندما كان عمرها 16 عاماً خلال الهجوم الدامي الذي شنه داعش قبل ثماني سنوات.

وعلمت كوردستان 24 من مصادر مطلعة أن الفتاة الإيزيدية تنحدر من مجمع "تل قصب" في مدينة سنجار وقد تم تحريرها في سوريا.

وارتكب تنظيم داعش واحدة من أسوأ المجازر بحق المواطنين الإيزيديين في أعقاب اجتياحه سنجار التي تعقد موطنهم التاريخي في آب أغسطس 2014. وقام مسلحو التنظيم بقتل الآلاف من الرجال واقتادوا النساء والأطفال في مناطق نفوذهم في سوريا والعراق.

وقال مسؤول مكتب تحرير المختطفين الإيزيديين حسين قائدي لكوردستان 24، إن الفتاة ستعانق ذويها في غضون الساعات القليلة المقبلة.

ومنذ عام 2014، أُعلن عن تحرير ما يصل الى نصف عدد المخطوفين من الإيزيديين من إجمالي عددهم البالغ 6417 شخصاً معظمهم نساء وأطفال.