السوداني يوجه بملاحقة منفذي الهجوم على السفارة الأمريكية ويؤكد: أمن البعثات خط أحمر

منذ 37 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أصدر القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، توجيهات صارمة لكافة القيادات العسكرية والأمنية بملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في إطلاق مقذوفات باتجاه محيط السفارة الأمريكية بالعاصمة بغداد، وتقديمهم للعدالة بشكل فوري.

وشدد السوداني، في بيان أصدره الناطق باسم القائد العام، على أن استهداف البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق يعد فعلاً "غير مبرر" ومرفوضاً تحت أي ظرف، معتبراً هذه الاعتداءات مساساً مباشراً بالأمن الوطني واستقرار البلاد.

وأوضح البيان أن المجموعات التي تقف وراء هذه الهجمات توصف بـ"المنفلتة" والخارجة عن القانون، مؤكداً أنها لا تمثل إرادة الشعب العراقي وتسيء لسيادة الدولة وأمنها. كما جدد القائد العام تأكيده على أن قرار الحرب والتحركات العسكرية هو اختصاص حصري للدولة، وهي الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ القرارات الوطنية المصيرية.