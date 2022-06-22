وزارة الزراعة: الحمى النزفية تحت السيطرة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، عن سيطرتها على الحمى النزفية، فيما حددت أسباب ارتفاع الإصابات بالمرض.

وقال وكيل وزارة الزراعة ميثاق عبد الحسن، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك خطة سنوية لمكافحة حشرة القراد التي تعتبر الناقلة للحمى النزفية وهي ليست بجديدة في إطار جهود مكافحة هذا المرض".

وأضاف، أن" زيادة أعداد المرضى في الآونة الأخيرة جاءت بسبب التغيرات المناخية، فضلاً عن قلة عدد الأطباء البيطريين لعدم تعييّن أو تدرّج طبي بيطري"، مشيراً الى أن "الحمى النزفية تحت السيطرة".

وتابع، أن "فرق وزارة الزراعة المتمثلة بدائرة البيطرة مستمرة بالعمل في العطل وعلى مدار الأسبوع".

وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق، عن ارتفاع إصابات ووفيات الحمى النزفية حيث سجلت 194 إصابة منها 32 حالة وفاة من بداية العام الحالي.