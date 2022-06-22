صحة وبیئة

وزارة الزراعة: الحمى النزفية تحت السيطرة

author_image سوار أحمد
العراق وزارة الزراعة الحمى النزفية العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، عن سيطرتها على الحمى النزفية، فيما حددت أسباب ارتفاع الإصابات بالمرض.

وقال وكيل وزارة الزراعة ميثاق عبد الحسن، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك خطة سنوية لمكافحة حشرة القراد التي تعتبر الناقلة للحمى النزفية وهي ليست بجديدة في إطار جهود مكافحة هذا المرض".

وأضاف، أن" زيادة أعداد المرضى في الآونة الأخيرة جاءت بسبب التغيرات المناخية، فضلاً عن قلة عدد الأطباء البيطريين لعدم تعييّن أو تدرّج طبي بيطري"، مشيراً  الى أن "الحمى النزفية تحت السيطرة".

وتابع، أن "فرق وزارة الزراعة المتمثلة بدائرة البيطرة مستمرة بالعمل في العطل وعلى مدار الأسبوع".

وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق، عن ارتفاع إصابات ووفيات الحمى النزفية حيث سجلت 194 إصابة منها 32 حالة وفاة من بداية العام الحالي.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف