بتوجيه من رئيس الحكومة.. كوردستان تتكفل بإعادة جثمان نجل "قاضي محمد" من المانيا

أربيل (كوردستان 24)- قال محافظ أربيل أوميد خوشناو اليوم الأربعاء، ان رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، وجه بإعادة جثمان علي قاضي، وهو الابن الوحيد للقائد الكوردي ورئيس جمهورية مهاباد الكوردية قاضي محمد، الى أربيل.

وقال خوشناو لكوردستان24، ان "حكومة الإقليم تكفلت بإعادة جثمان المرحوم علي قاضي من المانيا، وبتوجيه من رئيس الحكومة، حيث سيصل الجثمان الى مطار أربيل الدولي يوم الأحد المقبل".

واكد محافظ أربيل، ان الاستعدادات جارية لمراسم استقبال جثمان علي قاضي، مؤكدا في الوقت نفسه أن عائلة المرحوم هي من ستقرر مكان دفنه.

وعلي قاضي، هو الابن الوحيد للقائد الكوردي ورئيس جمهورية مهاباد قاضي محمد، وهو من مواليد مدينة مهاباد في كوردستان إيران، عام 1933، وكان يبلغ من العمر 13 عاماً عندما أعلن والده جمهورية مهاباد.

وأعلن قاضي محمد بتاريخ 22 كانون الثاني عام 1946، عن تأسيس جمهورية مهاباد الكوردية، وتم رفع العلم الكوردستاني في ساحة جارجرا بمهاباد.

وفي 30 آذار 1947 نُفّذ حكم الإعدام برئيس جمهورية مهاباد قاضي محمد، ومعه أخويه سيف القاضي وصدر القاضي.