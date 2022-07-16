صحة وبیئة

وزارة الصحة العراقية تعلن تسجيل 52 إصابة جديدة بالكوليرا

من المحتمل أن يشهد العراق موجة وبائية قد تكون أكثر اتساعاً من سابقاتها
author_image مظفر مزوري
العراق كوليرا العراق الصحة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم السبت 16 تموز 2022 عن تسجيل 52 إصابة جديدة بالكوليرا.

وقال  سيف بدر المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية لوكالة الانباء العراقية " أنه من المحتمل أن يشهد العراق موجة وبائية قد تكون أكثر اتساعاً من سابقاتها.

وأشارت الوزارة الى " أن هناك عدم التزام بالاجراءات الوقائية من قبل المواطنين، وضعف إقبالهم على تلقي اللقاحات بالرغم من توفيره، وقال أنه تم تسجيل 52 اصابة جديدة بالكوليرا، ليكون مجموع الاصابات 309 إصابة.

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