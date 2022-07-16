وزارة الصحة العراقية تعلن تسجيل 52 إصابة جديدة بالكوليرا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم السبت 16 تموز 2022 عن تسجيل 52 إصابة جديدة بالكوليرا.

وقال سيف بدر المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية لوكالة الانباء العراقية " أنه من المحتمل أن يشهد العراق موجة وبائية قد تكون أكثر اتساعاً من سابقاتها.

وأشارت الوزارة الى " أن هناك عدم التزام بالاجراءات الوقائية من قبل المواطنين، وضعف إقبالهم على تلقي اللقاحات بالرغم من توفيره، وقال أنه تم تسجيل 52 اصابة جديدة بالكوليرا، ليكون مجموع الاصابات 309 إصابة.