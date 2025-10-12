بدء تطبيق النظام الآلي الجديد لمراقبة الحدود في أوروبا

منذ 34 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- بات يتعيّن التقاط صورة فوتوغرافية للمسافرين غير الأوروبيين إلى فضاء شينغن وأخذ بصماتهم، في إطار تطبيق نظام مراقبة آلي جديد.

يهدف هذا الإجراء الجديد إلى الاستغناء على المدى البعيد عن الختم اليدوي لجوازات السفر، وضمان تبادل أفضل للمعلومات بين الدول الأعضاء.

سيُمكّن هذا النظام السلطات من معرفة تواريخ دخول المسافرين وخروجهم، لتتبع حالات تجاوز الإقامة أو منع الدخول.

قوبل هذا النظام الذي يثير جدلاً منذ حوالي عشر سنوات، بمعارضة من جانب بعض شركات النقل والركاب الذين يخشون أن يؤدي إلى تفاقم طوابير الانتظار في المطارات أو محطات القطارات.

للحدّ من الاضطرابات، سيُطبّق هذا النظام على نحو تدريجي.

والأحد بدأ تنفيذ المرحلة الأولى.

سيُطلب من المسافرين غير الأوروبيين الوافدين إلى مختلف دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء قبرص وإيرلندا، رقم جواز سفرهم ووضع بصمات أصابعهم وإبراز صورهم عند النقاط الحدودية.

ستُطلب هذه المعلومات أيضاً عند الوصول إلى ايسلندا وليختنشتاين والنروج وسويسرا.

في البداية، ستطبّق الدول الأوروبية الكبرى، مثل فرنسا وألمانيا، عدداً محدوداً من عمليات التفتيش لتجنب تشكّل طوابير انتظار طويلة في المطارات.

ستُطبّق الدول الأعضاء الأصغر هذا النظام بالكامل ابتداء من الأحد.

كذلك، ستُتاح لكل الدول مهلة حتى منتصف نيسان/أبريل لتسجيل جميع المسافرين الواصلين إلى حدودها.

المصدر: فرانس برس