عبد الله: مشروع قانون مجلس الاتحاد رُفض لأنه صيغ بعقلية مركزية وتجاهل رأي كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، اليوم الأحد، أن تطبيق الدستور بشكل صحيح يمكن أن يُحدث تغييرات جوهرية في العراق، ويسهم في معالجة العديد من المشكلات، مشيراً إلى أن مشروع قانون "مجلس الاتحاد" رُفض بسبب تجاهله رأي إقليم كوردستان.

وقال عبد الله في تصريحٍ لـ كوردستان24، إن تنفيذ الدستور كما هو من شأنه أن يضمن جزءاً كبيراً من حقوق إقليم كوردستان، موضحاً أن الالتزام به لن يقتصر تأثيره على العلاقة بين أربيل وبغداد فحسب، بل سيشمل العراق بأكمله.

وأضاف أن تأسيس مجلس الاتحاد، الذي لم يُفعّل حتى الآن، تعرقل نتيجة الخلافات بين الأطراف السنية التي كانت ترى أن رئاسة البرلمان من حصتها، وبالتالي فإن مجلس الاتحاد يجب أن يكون شراكة تخصها.

وأوضح نائب رئيس البرلمان أنه قبل عدة أشهر وافقت الأطراف السنية على تشكيل المجلس، إلا أن المشروع الذي قُدم إلى البرلمان تم إعداده من دون موافقة إقليم كوردستان، وكان من المفترض أن يتضمن رأي حكومة الإقليم والمحافظات الأخرى، غير أنه صيغ بعقلية مركزية، لذلك تم رفضه.

وختم عبد الله بالقول إن المشروع، في حال عودته إلى البرلمان مستقبلاً، سيُناقش بالتنسيق بين جميع الأطراف، لأن مجلس الاتحاد يمثل ركناً أساسياً في استكمال النظام الاتحادي في العراق.