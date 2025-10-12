هوراماني: حكومة كوردستان تنتظر قرار بغداد لصرف رواتب الشهر الثامن

منذ 10 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، أن الإقليم مستعد لإيداع 120 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية لدى فرع أربيل للبنك المركزي العراقي، مشيراً إلى أنه فور وصول رواتب الموظفين من وزارة المالية الاتحادية، سيتم البدء بصرفها مباشرة.

وقال هوراماني في تصريح خاص لـ كوردستان24، إنهم ينتظرون قرار بغداد بشأن إرسال رواتب الشهر الثامن لموظفي كوردستان، ومن المتوقع صدور هذا القرار خلال الأسبوع الجاري، مؤكداً استعداد حكومة إقليم كوردستان لإيداع 120 مليار دينار لدى فرع البنك المركزي في أربيل.

وأضاف المتحدث الحكومي: "مع وصول الأموال، سيتم البدء بصرف الرواتب فوراً".

وبخصوص رواتب الشهر التاسع، أوضح هوراماني أن "وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان أعدت قوائم الرواتب، ولا يوجد أي نقص فيها".

كما أشار إلى أنه بعد صرف رواتب الشهر الثامن، سيتوجه فريق فني من وزارة المالية إلى بغداد للتباحث حول رواتب الشهر التاسع.

وأكد في الوقت ذاته: لن يكون هناك أي تأخير من جانب حكومة إقليم كوردستان، فالتأخير في توزيع الرواتب جاء نتيجة تأخر إرسالها من بغداد.