الديمقراطي الكوردستاني: قلقون إزاء الازمة السياسية التي يمر بها العراق

أربيل (كوردستان 24)- عبّر الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن قلقه إزاء الازمة السياسية التي يمر بها العراق، ودعا جميع الأطراف الى حوار بنّاء لاتخاذ الخطوات الضرورية لإصلاح الوضع وفق السياقات الدستورية.

وقال المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بيان له اليوم "يُعربُ الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن قلقه البالغ إزاء الأزمة السياسية التي يمر بها العراق".

وأضاف البيان انه "منذ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر 2021 وما أعقبها من تعقيدات وتدخلات للحيلولة دون تشكيل الحكومة وفق السياقات الدستورية المعتمدة في نظامنا السياسي، بحيث أوصلت البلاد الى هذا الانسداد الخانق".

ودعا الحزب في بيانه جميع القيادات العراقية للارتقاء الى مستوى المسؤولية لإنقاذ الوطن من مخاطر وجودية داهمة.

نص البيان

يعرب الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن قلقه البالغ إزاء الازمة السياسية المستفحلة التي يمر بها العراق .

فمنذ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في اكتوبر ٢٠٢١ وما أعقبها من تعقيدات وتدخلات للحيلولة دون تشكيل الحكومة وفق السياقات الدستورية المعتمدة في نظامنا السياسي بحيث أوصلت البلاد الى هذا الانسداد الخانق .

وبناء على ذلك نشعر بأنه على جميع القيادات العراقية الإرتقاء الى مستوى المسؤولية لانقاذ الوطن من مخاطر وجودية داهمة . ولذا ندعو جميع الاطراف الى حوار بناء لاتخاذ الخطوات الضرورية لإصلاح الوضع وفق السياقات الدستورية ووفق مخرجات الحوار البناء. ولتحقيق عملية الاصلاح والتغير يمكن الاتفاق على إجراء انتخابات مبكرة ولكن قبل ذلك يجب أن يتعهد جميع المشاركين فيها بقبول النتائج النهائية كما هي وأن لاتتكرر تجربة الانتخابات الماضية .

المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني

١٣/ ٨ / ٢٠٢٢