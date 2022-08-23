سیاسة

الكاظمي والعامري يطالبان بإبعاد مؤسسات الدولة عن الصراع السياسي

علّق القضاء العراقي أعماله اليوم بعد أن كثف أنصار الصدر الضغط عليه لحل البرلمان في واحدة من أسوأ الأزمات السياسية منذ سقوط النظام السابق
author_image Kurdistan24 اربیل
الكاظمي خلال لقائه العامري في بغداد
الكاظمي خلال لقائه العامري في بغداد
العراق العراق القضاء العراقي هادي العامري مصطفى الكاظمي

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري إلى إبعاد مؤسسات الدولة عن الصراع السياسي.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما بعد أن احتشد الصدريون أمام مجلس القضاء الأعلى في بغداد قبل أن ينسحبوا بأمر من زعيمهم مقتدى الصدر.

وقال بيان حكومي إن الكاظمي والعامري بحثاً "آخر مستجدات الساحة السياسية العراقية، ومتابعة سير التفاهمات والتقارب بين الكتل السياسية".

وعلّق القضاء العراقي أعماله اليوم بعد أن كثف أنصار الصدر الضغط عليه لحل البرلمان في واحدة من أسوأ الأزمات السياسية منذ سقوط النظام السابق.

وذكر البيان أن الكاظمي والعامري أكدا على  أهمية الحوار "للخروج من الأزمة السياسية الحالية فضلاً عن أهمية إبعاد مؤسسات الدولة عن جميع أشكال الصراع السياسي".

وأشار إلى أن الجانبين استعرضا أهم التطورات ولا سيما مبادرة الكاظمي المتعلقة بالحوار الوطني بهدف "التوصل إلى اتفاقات وطنية تلبي طموح المواطنين في تعزيز الأمن والاستقرار في عموم العراق".

كان الكاظمي، الذي قطع زيارة لمصر للتصدي للأزمة، جميع الأطراف على التزام الهدوء وجدد الدعوة للحوار الوطني.

وقال الكاظمي في بيان إن "تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية".

وبدأ أتباع الصدر التجمع للاحتجاج خارج مقر مجلس القضاء الأعلى، وقالت السلطة القضائية في بيان إن أنصار الصدر أرسلوا تهديدات عبر الهاتف.

ويدعو الصدر إلى انتخابات مبكرة وإجراء تعديلات غير محددة على الدستور بعد استقالة نوابه من البرلمان بأمر منه في حزيران يونيو الماضي.

ويرفض خصوم الصدر الاستجابة لمطالبه، مما أثار مخاوف من تجدد الاضطرابات والعنف في العراق المنهك من الصراعات.

وفاز الصدر في انتخابات العام الماضي لكنه لم يتمكن من تشكيل حكومة لا يشارك فيها الإطار التنسيقي. ولا يزال الصدريون يعتصمون خارج البرلمان لمنع منافسيهم من شكيل الحكومة.

موضوعات ذات صلة
العراق

بعد انسحاب الصدريين.. القضاء العراقي يقرر استئناف عمله بدءاً من يوم غد
  10 دقائق
العراق

الحشد يتحدث عن "تطورات مؤلمة": مستعدون للدفاع عن القضاء والبرلمان
  20 دقائق
کوردستان

إقليم كوردستان يحبط مخططاً لاغتيال ضباط ورجال دين في السليمانية
  25 دقائق
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف