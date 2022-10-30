قائد عمليات بغداد يكشف سبب انفجار بغداد 

أربيل (كوردستان 24)- أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم مساء السبت إلى أن التقارير الأولية تشير أن سبب انفجار صهريج الغاز يعود إلى خلل فني.

وأفادت مصادر أمنية مساء السبت باستشهاد تسعة مواطنين وإصابة 13 آخرين بجروح جراء انفجار صهريج محمل بغاز مخصص للمشروبات الغازية شمال شرقي العاصمة بغداد.

وقال أحمد سليم لكوردستان 24، "بتمام الساعة التاسعة من مساء اليوم حدث انفجار بعجلة صهريج غاز في حي القاهرة بغرب قناة الجيش في العاصمة بغداد".

وأضاف أن "شظايا الصهريج سقطت بالتحديد في منطقة الطالبية على ملعبٍ خماسي لكرة القدم"، مشيراً إلى أن "المباراة كانت تجري بحضور عددٍ من الجماهير".

وأكد أن "التقارير الأولية لخبراء المتفجرات وخبراء الأدلة الجنائية تفيد بأن سبب الحادث يعود إلى خللٍ فني في الصهريج".