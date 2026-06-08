اجتماع موسّع في أربيل لتعزيز العلاقات التجارية والصناعية مع تركيا وإيران

منذ 14 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- عُقد، اليوم الاثنين 8 حزيران/يونيو 2026، اجتماع موسّع بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي غرف التجارة من إقليم كوردستان وتركيا وإيران، بهدف تعزيز وتطوير العلاقات التجارية والصناعية بين الجانبين.

وشارك في الاجتماع كلٌّ من محافظ أربيل أوميد خوشناو، وهلكورد شيخ نجيب، المشرف على إدارة سوران المستقلة، ونائب محافظ السليمانية، والنائب في البرلمان التركي برهان كايا، إضافة إلى رئيس غرفة تجارة وان، ورؤساء بلديات ومسؤولين إداريين وقائممقامين، إلى جانب ممثلين عن مؤسسة بارزاني الخيرية وغرف تجارة أربيل ودهوك والسليمانية، وممثلي أذربيجان الغربية (أورمية).

وخلال الاجتماع، أكد محافظ أربيل في كلمة له أهمية تطوير العلاقات التجارية والصناعية بين الإقليم والدول المجاورة، مشيراً إلى أن أربيل توفر تسهيلات واسعة للمستثمرين بهدف تعزيز البنية الاقتصادية في المنطقة.

كما استعرض استراتيجية حكومة إقليم كوردستان في توسيع التعاون التجاري والصناعي مع دول الجوار، مؤكداً أن قطاعي الصناعة والتجارة يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المالي وخلق فرص عمل جديدة.

وشدد على أن جميع مؤسسات محافظة أربيل مستعدة لتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون التجاري والصناعي بين إقليم كوردستان وتركيا وإيران