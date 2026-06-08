استئناف الرحلات الجوية في مطار أربيل الدولي

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت إدارة مطار أربيل الدولي، اليوم الاثنين 8 حزيران 2026، عودة حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها، وذلك عقب توجيهات صادرة عن سلطة الطيران المدني العراقي بإعادة فتح الأجواء أمام الرحلات.

وقال مدير مطار أربيل الدولي، أحمد هوشیار، في تصريح لموقع "كوردستان 24": "بناءً على التعليمات الواردة من سلطة الطيران المدني العراقي، استأنفنا الرحلات الجوية في المطار بشكل طبيعي اعتباراً من بعد ظهر اليوم الاثنين".

وأوضح هوشیار أن الفترة الممتدة من الساعة 12:00 من منتصف ليلة أمس وحتى ظهر اليوم شهدت إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية، مشيراً إلى أن الفرق المختصة تعمل حالياً على جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالرحلات التي تم إلغاؤها خلال تلك الساعات.

وفي سياق متصل، أصدرت سلطة الطيران المدني العراقي بياناً أكدت فيه فتح الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات القادمة والمغادرة في كافة مطارات البلاد، مشيرةً إلى أن حركة الطيران استؤنفت وفقاً للإجراءات والمعايير المتبعة.

وأضاف البيان أن السلطة ستستمر في مراقبة الأوضاع وتقييم الجوانب الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع التشديد على التزامها بأعلى مستويات السلامة والأمن للأجواء العراقية. كما لفتت إلى أنها ستقوم بإبلاغ شركات الطيران والمسافرين بأي مستجدات أو تغييرات قد تطرأ عبر القنوات الرسمية.

يُذكر أن قرار استئناف الرحلات جاء بشكل مفاجئ بعد قرار سابق بإغلاق الأجواء العراقية بالكامل لمدة 72 ساعة، حيث كان من المقرر أن يستمر الإغلاق من مساء 7 حزيران وحتى مساء 10 حزيران، قبل أن يتم التراجع عنه وإعادة فتح الأجواء ظهر اليوم.