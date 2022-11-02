كندا تعتزم استقبال 1.45 مليون مهاجر حتى 2025

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الهجرة الكندي شون فريزر، أن بلاده ستعزز أهدافها المتعلقة بالهجرة، معربا عن أمله باستقبال أعداد قياسية من الوافدين الجدد لمعالجة مشكلة نقص العمالة في البلاد.

وقال فرايزر في كلمة خلال مؤتمر صحفي "كندا بحاجة لمزيد من الناس".

وتهدف السياسة الجديدة إلى جذب ما مجموعه 1.45 مليون مهاجر بين عامي 2023 و2025، وفق ما أعلن عنه وزير الهجرة الكندي شون فريزر يوم الثلاثاء.

ويعتبر موقف الحكومة الكندية تجاه الهجرة "مختلفا" عن مواقف الحكومات في الدول الغربية مثل السويد وإيطاليا، التي تسعى أحزابها المنتخبة حديثا إلى الحد من الهجرة وتحمل المهاجرين مسؤولية الجريمة والفوضى، وفق المصدر ذاته.

وبحسب إحصاءات سكانية صدرت مؤخرا، فإن شريحة كبيرة من السكان في كندا، تتجه إلى سن التقاعد، حيث يراوح سن كل شخص من أصل سبعة في كندا بين 55 و64 عاما.

كما تواجه الشركات الكندية أكبر أزمة عمالة على الإطلاق، حيث تم تسجيل مليون وظيفة شاغرة في شهر آذار/مارس.

وأضاف فريزر "يتفهم الكنديون الحاجة إلى الاستمرار في زيادة عدد سكاننا إذا أردنا تلبية احتياجاتنا من القوى العاملة".

والعام الماضي استقبلت كندا أكثر من 405 آلاف مهاجر، وهو أكبر عدد على الإطلاق في عام واحد. وأشار فريزر الى أن الحكومة تأمل أن يصل العدد هذا العام إلى 431 ألف مهاجر.

واشار فريزر الى انه بحلول عام 2025 سيكون الهدف هو أن يكون أكثر من 60 بالمئة من إجمالي المقبولين من المهاجرين لأسباب اقتصادية. وتهدف كندا أيضا إلى لمّ شمل المزيد من العائلات بشكل أسرع، ولكنها تستقبل عددا أقل من اللاجئين.

ووفقا لإحصاء سكاني عام 2021 نما عدد سكان كندا إلى 39 مليون نسمة، وشخص واحد من كل أربعة مولود في الخارج.