المواجهة تبدأ مُبكّراً.. بايدن يفتح النار على ترامب: "خذل بلاده"

أربيل (كوردستان 24)- يبدو أن المواجهة بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والرئيس السابق، دونالد ترامب، الذي أعلن مؤخّراً ترشّحه للانتخابات الرئاسية عام 2024، قد بدأت مبكراً.

فبعد ساعاتٍ من إعلان ترامب ترشّحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة، قال بايدن إن الرئيس الجمهوري السابق "خذل بلاده" خلال توليه المنصب.

وكان ترامب قال من مقرّ إقامته في فلوريدا، أمس الثلاثاء، إن "عودة أمريكا تبدأ الآن"، في إشارةٍ إلى إعلان ترشّحه لتولي المنصب الرئاسي مجدداً.

وتعهّد الرئيس الجمهوري السابق بأنه "سيضمن" عدم حصول بايدن على "أربعة أعوام أخرى" لأن "بلادنا لا يمكنها تحمل ذلك".

التهديد المبطّن من ترامب، دفع بايدن إلى التصعيد اللفظي، وغرّد على تويتر خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين بمدينة بالي الإندونيسية "دونالد ترامب خذل أمريكا".

وأرفق مع التغريدة فيديو قال فيه إن ترامب خلال رئاسته تربع على "اقتصاد مزوّر لصالح الأثرياء" و"هاجم النظام الصحي".

كما أشار إلى أن الرئيس الجمهوري السابق "دلّل المتطرفين وهاجم حقوق المرأة، وحرّض العصابات العنيفة" من أجل محاولة قلب فوز بايدن عام 2020 إلى خسارة.

ترامب الذي خرج الثلاثاء الماضي ضعيفاً من انتخابات منتصف الولاية، كان قد قدم الجمعة، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024، قبل إعلانه من منتجع مارالاغو أنه سيخوض السباق للبيت الأبيض للمرة الثالثة.

وسيكون هذا ثالث ترشيح لترامب الذي من المتوقع أن يواجه معركة قاسية داخل الحزب الجمهوري لنيل بطاقة الترشيح لمنصب الرئيس.